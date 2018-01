Milan, Gattuso: "Col Crotone gara dura. Mercato? Siamo a posto così"

Il Milan cerca continuità di risultati: dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia e il pareggio a Firenze i rossoneri ospitano il Crotone a San Siro prima della sosta. "Per noi non ci sono partite abbordabili: sarà una gara dura. Quando pensavano fosse facile poi è andata male come a Benevento e Verona. Ci siamo preparati bene, ho visto una squadra meno stanca e dobbiamo dimostrarlo in campo. Non dobbiamo pensare ai bagagli e alle valige, dobbiamo pensare solo a fare i tre punti" sottolinea Gattuso alla vigilia del match.



Il tecnico si sofferma sulla formazione rossoblù allenata da Zenga: "Loro attaccano in tanti, portano molti uomini in area. Dobbiamo stare attenti in transizione. Hanno vinto solo una partita nelle ultime cinque, ma è una squadra viva che dobbiamo rispettare. Dobbiamo giocare a ritmi elevati. Zenga è un personaggio incredibile, è stato uno dei migliori portieri italiani. Lo conosco bene, abbiamo tante cose in comune e mi piace molto perché è una persona vera".



Il Diavolo non può più sbagliare dopo un inizio di stagione travagliato: "La classifica non è bella, però siamo in semifinale di Coppa Italia e ai sedicesimi di Europa League. Dobbiamo arrivare al meglio a queste partite, senza trascurare il campionato che è ancora lungo. Siamo in lotta per l'Europa League e finchè la matematica non ci condanna dobbiamo credere anche alla Champions".



Capitolo mercato: "Non è una distrazione e un problema. La società sa che per me siamo a posto così. Io devono ottenere il massimo da questi giocatori. Regalo? Il mio regalo è non perdere giocatori per strada per infortuni".



Tra i giocatori dai quali ci si attende qualcosa in più figura sicuramente Kalinic ma non solo: "Ha lavorato anche quando poteva stare a casa per recuperare. Ce la sta mettendo tutto, ha grandi motivazioni. Di André Silva si parla poco, sta attraversando delle difficoltà, ma anche a Firenze ha fatto vedere qualcosa e in generale non ha avuto grandi occasioni per mettersi in mostra".



Chi dovrebbe avere domani l'occasione per far vedere le sue qualità è Calhanoglu: Titolare? Ci può stare. E' in salute. In questo momento tutti si allenano con grande voglia, mi stanno mettendo in difficoltà".



Chisura dedicata alle 'vacanze': "Ai giocatori è stato dato un programma: tre giorni di riposo e tre giorni di lavoro. Spero che i ragazzi siano bravi a seguirlo per arrivare pronti alla ripresa e non soffrire i successivi carichi di lavoro. Giocare durante le feste credo sia stato positivo, è stato bello vedere tanta gente allo stadio. Per come lo abbiamo fatto noi è stato meno stressante rispetto alla Premier".