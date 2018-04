Milan, Gattuso: "Champions? Io so da dove siamo partiti..."

Il Milan non vince più e il sogno Champions è di fatto sfumato. Rino Gattuso analizza così il pari col Torino. "Abbiamo sofferto negli ultimi 20 minuti, abbiamo commesso un errore sulle marcature in occasione del gol, ultimamente succede spesso. Abbiamo mostrato stanchezza e abbiamo giocato meno puliti del solito. Potevamo perderla, ma potevamo anche vincerla con il palo di Abate. Oggi ne avevamo poco".



"Se fossi sicuro che con due punte faremmo gol, ci giocherei sempre. Bisogna non perdere le partite e bisogna capire in che condizione è la squadra e se può reggere 90 minuti. La condizione non è dei migliori, ma nemmeno da buttar via. Dobbiamo correggere gli errori. Dobbiamo continuare su questo percorso di crescita. Discussione con Mazzarri? Abbiamo tirato fuori la palla perché Obi si era fatto male. Tutto qua".



"Quando avevamo palla, avevamo paura di sbagliare. Dobbiamo mettere più cattiveria su quello che proponiamo e sviluppiamo. In questo momento, il problema della mia squadra è che dobbiamo migliorare su certe situazioni. L’errore sul gol lo fa Kalinic, perché si fa portare via. Dobbiamo migliorare sull’aspetto mentale. Champions? Mai detto, pensiamo a difendere l'Europa League. So da dove siamo partiti, è da tanto tempo che rincorriamo e dobbiamo stare molto attenti alla classifica”.".



"Non mi do nessun voto. A tratti il Milan gioca un buon calcio. Vediamo se si può migliorare, mancano 5 partite più la finale di Coppa Italia. Il problema del gol da risolvere sul mercato? Io faccio l'allenatore, non il direttore sportivo o l'amministratore delegato. Io mi devo adeguare, non posso cambiare la storia. È vero, abbiamo il problema del gol, ma forse è anche colpa mia e del mio staff di non farli rendere al massimo".