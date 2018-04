Milan, Gattuso carica la squadra e fa scaldare Kalinic

"Una sconfitta ci può stare". È questo il senso del discorso fatto da Rino Gattuso alla squadra all'indomani del k.o. di San Siro contro l'Arsenal nell'andata degli ottavi di Europa League. Il Milan non aveva mai perso nel 2018 e il brusco stop rischia di minare le certezze di un gruppo che aveva ritrovato autostima e adrenalina con il cambio di allenatore, grazie anche al filotto di 13 risultati utili di fil che aveva portato alla parziale rimonta in campionato, con il riavvicinamento al quarto posto, e alla conquista della finale di Coppa Italia.



È proprio da quelle certezze che vuole ripartire Gattuso ed è quello che ha spiegato ai propri giocatori: il Milan è un gruppo giovane, poco abituato alle grandi sfide con le big d'Europa e l'Arsenal, al di là del momento poco felice che attraversava, resta una squadra qualitivamente superiore, con giocatori del calibro di Ozil, campione del mondo, e Mkhitaryan, trascinatore del Manchester United in Europa League l'anno scorso.



Gattuso ha ricordato alla squadra il grande lavoro fatto in questi mesi e la sua speranza è che non venga disperso: ripartire non sarà semplice perché nelle ultime tre stagioni i rossoneri hanno sempre perso sul campo del Genoa, senza mai segnare. E, se Biglia sarà confermato, forse proprio in attacco ci sarà l'unica novità: Kalinic al posto di Cutrone. Perché davanti i problemi non sono mai spariti del tutto, ma è arrivata l'ora di risolverli.