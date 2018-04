Milan, Gattuso cancella un altro riposo

A Gattuso non è passata. Non è bastata una nottata per smaltire la rabbia e la "vergogna pazzesca" provata subito dopo la sconfitta del Milan col Benevento. Non è bastato neppure l'allenamento della domenica, ordinato come conseguenza di una prestazione "imbarazzante" da parte di molti giocatori, come lui stesso l'aveva definita. Così la punizione continua: Ringhio ha cancellato un altro giorno di riposo e la squadra sarà a Milanello anche lunedì. Ne erano previsti due consecutivi, non ce ne sarà nessuno.



"Ci assumiamo le nostre responsabilità e stiamo insieme", aveva detto Gattuso in conferenza. Dobbiamo rispettare i nostri avversari ed avere il veleno negli occhi. Dobbiamo metterci a disposizione e fare le cose come si deve. Non me ne frega nulla di quanto fatto di buono fino a poche settimane fa. A me non piace fare ste figuracce con una squadra che sento mia. Da 3 giorni a questa parte ho sentito uno strano odore".



L'odore evidentemente non è andato via e Gattuso pretende che il gruppo impari la lezione affinché la partita vista a San Siro col Benevento non si ripeta. Il 9 maggio c'è la finale di Coppa Italia che potrebbe parzialmente salvare la stagione cominciata con Montella e con mille sogni dopo un mercato faraonico, ma nelle 5 partite di campionato che restano, c'è un posto in Europa League da conquistare e diventato improvvisamente traballante.