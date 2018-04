Milan, Gattuso: "Buona prestazione, ma sono molto arrabbiato"

Molto deluso e amareggiato Gennaro Gattuso quando si presenta ai microfoni di Premium Sport dopo la sconfitta per 3-1 sul campo della Juventus: "Quella di stasera somiglia molto alla partita di Londra - ha detto il tecnico rossonero - abbiamo fatto una buona prestazione, ma alla fine abbiamo perso 3-1: magari il risultato è bugiardo, ma noi dobbiamo migliorare su questa cosa, sono molto arrabbiato".

E in particolare Gattuso se la prende con Çalhanoğlu: "Sono arrabbiato con lui perché perde palla e si ferma, è un atteggiamento che non mi piace. Abbiamo giocato molto bene, ma non basta, dobbiamo migliorare ancora, siamo ancora lontani dalla Juventus, stasera la loro fisicità ha fatto la differenza".

"Della soddisfazione me ne sbatto - aggiunge Ringhio - nella storia rimarrà solo il 3-1 per la Juventus e nessuno si ricorderà della buona prestazione. Nonostante la sconfitta torniamo da Torino convinti delle nostre idee. Anche se negli almanacchi rimarrà la sconfitta per 3 a 1 e questo mi brucia. E deve bruciare a tutti, perché solo così riusciremo ad alzare l’asticella. A Londra la scusa del rigore, qui la scusa della traversa, sono contento della crescita della mia squadra, ma non me ne faccio niente se ogni volta perdiamo 3-1".

Un giudizio sui tre attaccanti ("André Silva mi ha soddisfatto, ho visto un giocatore molto brillante. In allenamento ho visto lui e Kalinic meglio di Cutrone") e poi il mirino si sposta sul derby: "Fino a poco tempo fa la Champions era una chimera irraggiungibile, vedremo cosa succederà mercoledì. In questo momento l’Inter sta bene, ma anche noi cercheremo di prepararla al meglio, l'importante è recuperare le energie".