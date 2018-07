Milan, Gattuso: "Bonucci ha un desiderio, bisogna parlarne"

Il Milan è volato a Los Angeles per la International Champions Cup 2018, nella notte prima conferenza stampa di Gennaro Gattuso. Si parte, ovviamente, dalla situazione Bonucci: "Ho parlato con lui, abbiamo avuto un confronto anche se io non solo il club. Fino a quando indosserà questa maglia voglio vederlo concentrato come nei primi 15 giorni di ritiro: un grande professionista, che tira il gruppo. Quando un giocatore esprime un desiderio, l'allenatore deve fare di tutto per convincerlo a rimanere. Se un giocatore chiede esplicitamente una cosa, bisogna affrontare il discorso".



Il tecnico rossonero parla anche del cambio di proprietà: "Ho avuto un confronto solo con Leonardo (quindi conferma la nomina ancora non ufficiale, ndr), bisogna dare merito al gruppo, come sta lavorando: io e i ragazzi siamo dipendenti del Milan. Poca serenità? Nessun alibi, se dovremo cambiare linea lo faremo". A proposito, anche Mirabelli è pronto ad uscire di scena: "Se sono qui è perché lui e Fassone mi hanno dato una possibilità. C'è grande rammarico ed amarezza ma guardiamo avanti".



Infine, in vista della prima sfida di ICC 2018 contro il Manchester United: "Sembra che siano passati 50 anni da quel famoso scontro in Champions, oggi guardo il calcio in altra maniera. Posso anche rischiare il posto dopo due brutte partite ma non mi fascio la testa prima di romperla. Sono partite in cui mettere orgoglio, non voglio figuracce".