Milan, Gattuso: "Biglia fondamentale, a Napoli ho sbagliato a cambiarlo"

Obiettivo rilancio. Il Milan aspetta la Roma a San Siro per riscattarsi dopo il ko in rimonta contro il Napoli. "Voglio ripartire dai primi 55 minuti disputati al San Paolo. Non è tutto da buttar via, ci sono tante buone cose. Non volevo vedere la squadra spegnere la luce: dobbiamo rimanere sempre in partita, stare 95' sul pezzo e non scomparire nei momenti di difficoltà" sottolinea Gennaro Gattuso alla vigilia.



"Il problema di questa squadra - aggiunge il tecnico rossonero - non è il palleggio, è quando non giochiamo a campo aperto. Massacrate Biglia, ma a livello tattico è fondamentale. Quando prende palla a volte torna indietro, lui sa che deve migliorare. Ho sbagliato a cambiarlo così in fretta, lì abbiamo perso l'equilibrio.



Al posto dell'argentino è entrato Bakayoko: "Sono stato interpretato male su di lui, non sputo mai m... sui giocatori, bisogna riportare le cose bene, non l'ho offeso, ho detto che ci vuole tempo per giocare con quei meccanismi, la colpa è anche mia perché l'ho messo in un ruolo dove l'ho provato solo 1-2 volte negli ultimi 15 giorni".



Altre considerazioni sui singoli: "Higuain ci fa giocare meglio e salire, dobbiamo sfruttarlo negli ultimi 20 metri, ma sono molto soddisfatto della sua prestazione. Nel secondo gol tutti i giocatori toccano la palla, sono 27 passaggi. Questo dimostra che la squadra ha qualità, ma solo con questa non si va da nessuna parte: l'aspetto caratteriale è due gradini al di sotto della nostra qualità. Caldara titolare? Vediamo domani".



L'obiettivo del Milan è tornare in Champions: "A livello tecnico siamo da primi quattro posti, ma a livello caratteriale ed emotivo dobbiamo diventare ancora una squadra. Il match con la Roma? Hanno giocatori veloci a ribaltare l'azione e alti, bisognerà fare attenzione sulle palle inattive. Cambio di modulo? Possiamo fare il 4-2-3-1, il 4-3-2-1 e il 4-4-2 ma al momento il problema non è tattico e andremo avanti con il 4-3-3".