Milan, Gattuso: "Arriveranno 3-4 giocatori di esperienza. Suso vuole restare"

Gennaro Gattuso suona la carica in vista del match con la Fiorentina: il Milan è chiamato a mantenere il sesto posto ed così evitare i preliminari di Europa League. "Sarà l'ultima partita di questa stagione, ma domani comincia il nostro campionato dell'anno prossimo, e dobbiamo ripartire dai 60.000 spettatori e da una prestazione convincente: non sarà assolutamente facile" spiega il tecnico rossonero in conferenza stampa.



Contro la viola mancherà Suso: "Non ci si può fare nulla. A fine allenamento, sull'ultima punizione, si è procurato un risentimento, è una lesione piccolissima ma non può giocare. Domani non serve il nome importante, può giocare anche un ragazzo della Primavera, ma chi scende in campo deve battagliare perché abbiamo bisogno di questa vittoria. Se conquistiamo i 3 punti faccio 30 km a piedi...".



L'allenatore milanista chiarisce perché è importante la sesta posizione: "Ci cambia la vita. Possiamo andare in ritiro il 7 o il 9 luglio, stare qua a Milanello 10-11 giorni di fila, lavorare bene, mettere benzina nelle gambe e regole, così nessuno può rinfacciare nulla, possiamo fare la tournée in America e giocare la prima partita d'Europa League ai gironi a settembre. Al contrario dovremmo cominciare prima e fare tutto in fretta e furia".



Il 12 agosto il Diavolo affronterà anche la Juventus per la Supercoppa italiana: "Non ci sono ancora arrivato con la testa, ma sicuramente sarà bello affrontare una partita secca una settimana prima dell'inizio del campionato. Sarà una Juve ancora fortissima, dovremo arrivarci belli carichi, pronti".



In casa rossonera continua a tenere banco la 'questione Donnarumma': "Ho rivisto le immagini, non ha tirato la maglia ai tifosi. Comunque è un dato di fatto che a livello tecnico ha commesso qualche errore, ma per tutto quello che ha passato bisogna capirlo. Da un anno che si parla tutti i giorni di lui. Ci ha messo del suo ma bisogna lasciarlo tranquillo, è un patrimonio della società, uno dei più forti portieri al mondo. Decideranno lui e la società cosa fare, devo ringraziarlo perché si sta impegnando".



Spazio quindi al bilancio della stagione: "Tra Champions ed Europa League c'è differenza, ci può essere rammarico per i punti persi per strada, ma dobbiamo pensare da dove siamo partiti. Non parlo solo della gestione di Montella, anche io ho perso dei punti per strada. Abbiamo giocato contro squadre con cui potevamo fare di più. Mancano cinque punti col Benevento. Ci siamo meritati quello che ci stiamo giocando. Forse ci eravamo gasati per la serie di risultati utili ma sapevamo sarebbe stato difficile".



Sulle prospettive di mercato: "Suso non vuole andare via, ci ho parlato. Il problema di è che ha una clausola. Nessun giocatore è venuto a bussare e dire che vuole lasciare il Milan. Più di 3-4 giocatori qui non arriveranno, il 90/95% dei giocatori resterà. Arriveranno calciatori di esperienza, che hanno giocato un certo tipo di partite, per rinforzare questa squadra di vuole questo. Si nota che manca un po' di malizia. Bisogna mettere vicini ai giovani questo tipo di elementi, non solo professionisti in campo ma a 360°. Bisogna rafforzare la squadra anche sotto questo aspetto. Vediamo cosa ci dirà l'UEFA (per il settlement agreement ndr) e poi vedremo".