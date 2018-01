Milan, Gattuso: "André Silva? Devo trovare il coraggio di lanciarlo"

Gennaro Gattuso e il Milan ripartono dalla prestazione contro il Crotone: "La squadra si è riposata bene nella sosta e negli ultimi allenamenti ha lavorato in modo giusto, speriamo di confermarci - le parole del tecnico rossonero - contro una squadra come il Cagliari che è in salute ed è pericolosissima nelle ripartenze".



In attacco dovrebbe giocare Kalinic, Gattuso spiega la situazione di André Silva: "Sta bene e ha grande voglia di giocare, ora dipende da me avere il coraggio di gettarlo nella mischia. È giovane ma forte, non a caso è cercato da tante società ma noi vogliamo tenerlo". A proposito di mercato: "Sono contento della rosa, ora conosco meglio i ragazzi e non ha senso cambiare per cambiare. Locatelli resta, ha parlato con la società. Nel derby l'ho fatto giocare titolare, e se avessi perso mi avrebbero mandato via, per me era una partita da dentro o fuori. Gomez (cercato dal Boca Juniors, ndr)? Non lo rischio, ha preso una botta al ginocchio". Sul suo di futuro: "Ora la mia priorità non è restare qui ma portare risultati". Poi, con una nota pubblicata dal Milan sul profilo Facebook, Gattuso ha fatto retromarcia sul derby di Coppa: "La società non mi ha dato nessun aut aut, la mia è stata solo una provocazione dialettica per spiegare l'importanza del derby dello scorso 27 dicembre".



L'allenatore milanista non ha dubbi sugli aspetti da migliorare: "Dobbiamo creare occasioni con continuità ma migliorare in concretezza, giocare in trasferta come in casa e non disunirci quando facciamo un errore. Non dimentichiamo da dove siamo venuti, sappiamo che quello che stiamo facendo non basta". Infine, sulla maggiore sorpresa che ha incontrato in questi primi mesi sulla panchina del Milan: "A volte pensavo che sarei andato muso a muso con i giocatori, invece ho trovato grande professionalità".