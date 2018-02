Milan, Gattuso: "Alziamo l'asticella, Bonucci non si trattenga"

Il Milan, tra campionato, coppa Italia ed Europa League, è atteso da un tour de force ma Gennaro Gattuso vuole sentire parlare solo della Roma: "Fuori solo Antonelli, Calabria a disposizione, la squadra ha recuperato molto bene dalla partita con il Ludogorets. I giallorossi sono bene allenati, hanno qualità in mezzo e possono metterci in difficoltà: ma andiamo all'Olimpico per giocarcela".



Il tecnico rossonero chiede ai suoi di aumentare i giri del motori in vista delle prossime settimane: "Momento decisivo, serve alzare l'asticella per affrontare rivali così forti. Abbiamo riportato entusiasmo ai tifosi, ora facciamo in modo di tenere il livello alto in modo che non si spenga". Il Milan ora sembra preparato a tutto: "Questa squadra è cresciuta tanto sui concetti da mettere in campo: correre e darsi una mano non basta, bisogna anche giocare. Possiamo ancora migliorare nella finalizzazione".



Così sui centrali difensivi: "Bonucci è in diffida ma non deve giocare con il freno a mano tirato, se deve rischiare un cartellino giallo per un intervento decisivo lo faccia pure. Romagnoli giocatore incredibile, in questi tre mesi è cambiato mentalmente e l'allenarsi con continuità senza problemi fisici lo aiuta molto". Davanti Kalinic o Cutrone? "Ho già deciso ma non lo dico. André Silva si esprime meglio con una punta vicino, contro la Samp ha fatto vedere anche il veleno".



Vista la filosofia del "partita per partita" nessuna risposta sulla possibile rincorsa all'Inter: "Onestamente in spogliatoio non se ne parla". Infine, sulla possibile nascita di un "Gattusismo" sulla scia del "Cholismo" o "Sarrismo": "Lasciamo da parte queste cose, devo ancora imparare tante cose. Ma è un dato di fatto che le mie squadre subiscono pochi gol. Poi però ai tempi del Pisa mi dicevano che non sapevo farle attaccare...".