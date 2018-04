Milan, Gattuso alza la voce: "Certi titoli non mi sono piaciuti"

Dopo le parole di Massimiliano Allegri, tocca a Gennaro Gattuso presentare la gara più attesa della 30esima giornata di Serie A. Il tecnico del Milan parte dal doveroso ricordo di Emiliano Mondonico ("Una grave perdita per il calcio e non solo. Un grande allenatore, un grande uomo. Ci tenevo a salutarlo"), poi passa al big match con la Juventus: "La squadra sta bene, anche chi è andato in nazionale è tornato più rilassato. Ho visto i giocatori con un buona gamba e tanta voglia di fare bene. Ci voleva questa sosta, adesso dobbiamo fare il rush finale".

"Dobbiamo giocare da squadra - continua il tecnico tirando un po' le orecchie ai suoi per alcune interviste rilasciate alla stampa - ho visto i giocatori fare certe dichiarazioni e voi giornalisti ci avete giocato, altro che 'faccio un gol, ne faccio due'. Dobbiamo giocare da squadra e con il coltello tra i denti, loro sono nettamente più forti e dobbiamo essere umili. Non mi sono piaciute queste cose". Come non gli piace assolutamente parlòare di contratto: "Basta, mi avete stancato. Ve lo dirà la scocietà quando firmerò sto c... di contratto" ha detto Gattuso aggiungendo però anche che "non ci saranno problemi".

Il tecnico rossonero non vuol sentire parlare di derby: "Dobbiamo pensare solo alla Juventus. Entrambe le squadre non possono sbagliare, noi ci giochiamo qualcosa di importante, di impensabile fino a qualche mese fa, loro si giocano il settimo scudetto. Dobbiamo fare il massimo e metterli in difficoltà".

"Che Juve mi aspetto? Sicuramente non giocherà a 3 dietro, il resto non cambia nulla. La qualità della Juventus la conosciamo tutti, è una macchina da guerra: sono abituati a questi doppi impegni non fanno calcoli. Il loro collettivo spaventa, puoi stare là una giornata e non fargli nemmeno il solletico, sembra che neanche sudino: sono una vera squadra italiana, si difendono benissimo poi ripartono con grandi qualità".

Sulla panchina bianconera Gattuso ritroverà Massimiliano Allegri: "Per me prima è stato un ex compagno, era il mio capitano a Perugia e a 16 anni mi trattava come un 22/23enne, come un giocatore vero, e non l'ho mai dimenticato. Come allenatore, io venivo da un infortunio e arrancavo, magari qualcuno mi diceva 'hai visto, non ti fa giocare', ma lui aveva ragione. Poi ci siamo chiariti e gli ho chiesto scusa. Ora sono 2/3 anni che abbiamo un grande rapporto, ci sentiamo sempre e potrei dire tanti aneddoti. Lo invidio, ha grande conoscenza, un grande staff e grandi giocatori. È cresciuto molto, diventando uno dei migiori del mondo: quando studi la Juve non ci capisci niente".

Sarà una partita speciale, per motivi diversi, anche per Bonucci e Donnarumma: "Stanno bene, dopo tanti anni di vittorie Leo torna a Torino: è normale che ci sia un po' di emozione, ma io lo vedo sereno e concentrato. Donnarumma invece non deve pensare all'anno scorso. Kalinic? È venuto un giorno prima per allenarsi. Quando Mirabelli dice che lo stimo, non dice una bugia. Poi la mia responsabilità è quella di tirare fuori il meglio da tutti. Io ho fatto quella scelta perché ho 25 giocatori e le regole valgono per tutti, ma è già tutto passato, ci può dare tantissimo. Chi gioca davanti domani? Vediamo, non ho ancora deciso, ultimamente mi stanno mettendo tutti e tre in difficoltà".

In conclusione una battuta su Andrea Conti, che rischia una nuova operazione al ginocchio operato: "Con Andrea in questi mesi ci sono stati tanti confronti anche coi dottori. Ha una voglia incredibile, ma va messa da parte. Siamo stati bravi a gestirlo, ma forse per colpa mia non lo abbiamo tenuto abbastanza tranquillo. Adesso è in America e ancora non sappiamo se servirà un intervento o no, è un patrimonio della società e dobbiamo metterlo in condizione di recuperare al 100%. Gli siamo sempre vicini e gli daremo tutta la disponibilità possibile".