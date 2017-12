Milan, Gattuso: "Abbiamo fatto una figuraccia. Il secondo gol ci ha tagliato le gambe"

Gennaro Gattuso si presenta ai microfini di Premium Sport con il volto scuro: il suo Milan, dopo le due vittorie tra campionato e Coppa Italia, è crollato 3-0 al Bentegodi contro il Verona ripiombando in una crisi che sembrava, almeno in parte, messa alle spalle.



"Per 25 minuti abbiamo creato tantissimo e poi abbiamo pagato il primo episodio favorevole a loro. Poi il secondo gol ci ha tagliato le gambe. La squadra ha fatto una buona partita, sul primo gol abbiamo cambiato marcatura ma fino a qul momento abbiamo espresso un buon calcio. E poi come capita spesso siamo crollati dopo la prima difficoltà. Non riusciamo a reagire o se reagiamo diamo la sensazione di essere confusionari e arruffoni. E questa cosa non mi piace. Abbiamo fatto una figuraccia e bisogna guardare avanti" sottolinea il tecnico rossonero analizzando il match.



"Bisogna lavorare sulla testa dei giocatori? Quando siamo passati al 4-4-2 - prosegue Gattuso - abbiamo fatto confusione. Poi l’impegno non è mancato, anche sul 3-0. Nel primo tempo abbiamo fatto 12 tiri in porta contro 2 e davamo la sensazione di essere pericolosi. Poi alla fine il Verona non ha rubato nulla ma questa gara ha evidenziato le nostre fragilità. Possiamo fare meglio di quello che stiamo facendo, abbiamo grandi margini di miglioramento ma dobbiamo capire il perché succedono queste cose. Anche col Bologna e col Verona in Coppa Italia dopo il vantaggio ne abbiamo combinate di tutti i colori: sembrava che volessimo farli pareggiare a tutti i costi. Problema di carattere? Penso che in questo momento non è una questione di carattere, ma bisogna distribuirlo bene. Dobbiamo fare delle scelte di squadra invece sembra che ognuno faccia le scelte con la sua testa”.



"Ha pesato il momento difficile della società dopo il no dell’Uefa e la contestazione a Donnarumma? Sarebbe più facile dire sì ma non è vero. I giocatori percepiscono lo stipendio ogni mese, la società è molto presente e molto brava e nello spogliatoio le problematiche non le tocchiamo con mano" conclude l'allenatore milanista.