Milan, Galliani: "Trent'anni meravigliosi, poi farò altro"

Adriano Galliani e il Milan, un rapporto destinato a finire con la cessione della società rossonera alla cordata cinese guidata da Sino Europe Sports. Ma l'ad rossonero non ha rimpianti: "Nella vita tutto inizia e tutto finisce, non ho pensato a cosa farò dopo, farò qualcos'altro. Di sicuro fino alla chiusura della trattativa devo pensare al bene del Milan". C'è spazio per i primi bilanci: "Sono tanti anni di rapporto, il più lungo della mia vita. Ma sono anni meravigliosi, abbiamo vinto 28 trofei in 30 anni".



Ma le vittorie non sono tutto: "Oltre ai trofei, abbiamo 17 secondi posti che portano a 46 il totale tra successi e piazzamenti d'onore - le parole di Galliani a Radio Deejay -, senza contare le 8 finali di Champions League". Tutto è nato dall'incontro con Silvio Berlusconi: "L'ho conosciuto nel 1979 per motivi televisivi, un rapporto di 37 anni a base di strette di mano. Nel calcio trenta: 27 ottimi, magari gli ultimi tre un po' meno". Un appunto sulle critiche del mercato milanista nel post-Braida: "Non è cambiato niente dall'addio di Ariedo, la nostra rete di osservatori è fortissima. Quando i risultati non arrivano sembra che dietro non ci sia nulla, ma non tutto è sbagliato". Sulla trattativa con la cordata cinese: "Noi nel club siamo l'oggetto della vendita, teoricamente potremmo non sapere niente ma c'è un coinvolgimento emotivo che in altri settore magari non ci sarebbe".