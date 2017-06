Milan, Galliani: "Spero di salutare battendo la Juve in Supercoppa"

Per Adriano Galliani sono - molto probabilmente - le ultime settimane nel Milan, prima dell'avvento della nuova società ("Non mi sbilancio sui nuovi proprietari, spero solo possa riportare il club ai fasti degli anni passati"). L'ad rossonero ha confidato che gli piacerebbe chiudere l'esperienza nel club "battendo la Juventus nella Supercoppa italiana di dicembre a Doha". Galliani, al convegno Sport Movies & TV di Milano, non ha voluto parlare del suo futuro: "Non ci penso ancora, di sicuro il Milan esisteva prima di me ed esisterà anche dopo. Questa società sarà sempre un affare di cuore per il sottoscritto e per Berlusconi".



Solo belle parole per Lapadula: "Sono contento per Gianluca, ha una ferocia mai vista a Milanello. Magari è inferiore tecnicamente a giocatori come Gullit o Van Basten ma non è da meno in quanto a grinta. Lui o Bacca? Parlo molto con gli allenatori ma non do consigli tecnici". Su Suso: "Sono contentissimo, lo volevo a tutti costi. Ed è stato un affare, visto che lo abbiamo pagato solo 200mila euro".