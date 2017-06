Milan, Galliani: "Se si farà il closing vedrò il derby in tv"

Le sue probabilmente ultime esultanze da dirigente del Milan sono già diventate virali. Adriano Galliani si è lasciato andare a ciascuno dei quattro gol segnati dai rossoneri al Palermo: tra giovedì 13 e venerdì 14 il closing potrebbe definitivamente chiudere anche la sua era, oltre a quella di Berlusconi: "Ho sentito il presidente Berlusconi - ha detto a Milan Tv - Se era la nostra ultima partita è stata bellissima, rimarrà negli occhi nostri e dei tifosi. In 31 anni abbiamo portato il Milan in vetta al mondo. Se cambierà proprietà, ci ricorderemo di tutto quello che abbiamo fatto. Io domani sarò a pranzo dal presidente. Se si concretizzerà il cambio di proprietà, sabato vedrò il derby in tv. Ma resterò sempre milanista".



Nel frattempo, anche da a.d. quasi al passo d'addio, ha continuato a lavorare per il Milan: "Deulofeu? A giugno non so se sarò io a fare il mercato, quindi non posso dire nulla. Ho parlato con i dirigenti del Barcellona, ma non vi dico cosa mi hanno detto". Di sicuro gli ultimi trenta mercati li ha fatti lui: "Godiamoci questo Suso. Ricordo che è costato 300mila euro. questa estate abbiamo fatto buone operazioni sul mercato. Sosa ha sempre avuto un grande piede e lo sta dimostrando. Spesso vengono messi in risalto solo gli errori".