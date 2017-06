Milan, Galliani: "Scalata? Come dire che Trump è a capo dell'Isis"

"Pensare che io possa fare una scalata al Milan è come dire che Trump è a capo dell'Isis". Con questa battuta Adriano Galliani liquida le indiscrezioni secondo cui potrebbe essere coinvolto nell'acquisto del club rossonero. "Solo un pazzo può pensare che io faccia qualcosa all'insaputa di Silvio Berlusconi - ha continuato Galliani -. Ma poi insieme a quali fondi d'investimento, Doyen e quello di Mendes? Non ha senso... Non faccio e non farò nulla all'insaputa di Berlusconi.



Galliani si è soffermato anche sull'attuale momento di stallo della società: "Il mercato del Milan è fermo. Anche se non lo è negli scritti, lo è nei fatti. Lo stesso discorso vale con i rinnovi. Tutto ciò che è stato deciso da agosto ad oggi, è stato fatto in condivisione".