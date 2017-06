Milan, Galliani sbotta: "Se il volo sarà in ritardo niente Supercoppa"

Se anche il volo di domani subirà un sensibile ritardo, il Milan non partirà per Doha, dove venerdì alle 17.30 ora italiana è in programma la finale di Supercoppa italiana con la Juventus. E' quanto ha comunicato il club rossonero alla Lega Serie A dopo che è stata spostata di un giorno la partenza per problemi tecnici del charter che oggi alle 15 avrebbe dovuto decollare da Malpensa.

"Abbiamo subito un gravissimo danno sportivo" ha detto l'ad dei rossoneri, Adriano Galliani, commentando l'imprevisto per cui è stato spostato di un giorno il volo che nel pomeriggio avrebbe dovuto portare i rossoneri a Doha. "La Juventus è già tranquilla al caldo, domani si allenerà con venti gradi in più di quelli che ci sono a Milanello, mentre noi arriveremo di notte e là potremo fare solo la rifinitura della vigilia", ha sottolineato all'Ansa l'ad rossonero.

La finale di Supercoppa è dunque nelle mani di una compagnia inglese, la Titan Airways, che non è riuscita a fare arrivare in tempo all'aeroporto di Malpensa il charter su cui avrebbe dovuto decollare il Milan. Una situazione che ha lasciato increduli vertici e squadra rossoneri, a caccia del primo titolo dopo 5 anni, la cui responsabilità è attribuibile a chi era incaricato della logistica delle squadre, voli e alberghi inclusi, ossia Federcalcio e Lega qatariote, oltre al comitato organizzatore del Mondiale 2022, i cui dirigenti a Doha si sono dimostrati mortificati con gli emissari della Lega Serie A.