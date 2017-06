Milan, Galliani: "Sarà un derby diverso rispetto agli ultimi anni"

Quello di domenica sera a San Siro contro l'Inter sarà un derby speciale per Adriano Galliani, ormai prossimo a lasciare il Milan dopo che sono state ufficializzate le due possibili date per il closing. "Mi sembra un derby diverso rispetto a quelli degli ultimi anni, per l'interesse, i biglietti, la classifica e le novità societarie" sottolinea l'ad rossonero a margine della presentazione del bilancio integrato della Figc alla Triennale di Milano.



Il dirigente milanista preferisce evitare pronostici: "Il futuro non so leggerlo. Certamente abbiamo un vantaggio importante sull'Inter e speriamo di conservarlo. Lo stadio sarà ancora strapieno ed è bellissimo"



Non mancano parole di elogio per i due tecnici: "Montella è un bravissimo allenatore e siamo felici delle scelte che abbiamo fatto. Stimo molto anche Pioli, un buonissimo allenatore. Ho una mia classifica degli allenatori italiani e lui occupa i primi posti".