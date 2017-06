Milan, Galliani salta Udine per colpa della febbre

Maledetta febbre: chissà come si sentirà Adriano Galliani sotto le coperte, o magari sul divano, a vedere il Milan in tv. Incredibile, ma vero, stavolta le telecamere non potranno indugiare sulle sue reazioni istintive allo stadio: l'influenza costringerà l'a.d., nonché primo tifoso rossonero, a saltare la trasferta di Udine.



Un evento straordinario (nel senso di fuori dal comune), visto che l'ultima assenza di Galliani risaliva all'1 settembre 2013, quando il Milan ospitò il Cagliari a San Siro e vinse 3-1, mentre l'a.d. trattava a Madrid per il ritorno di Kakà. Lo stesso accadde a gennaio 2011, quando dovette recarsi in Brasile per cedere Ronaldinho. Ma questo è il primo forfait per problemi fisici.



In oltre 30 anni di Milan, le sue esultanze (o le sue imprecazioni) hanno fatto storia. Così le assenze fanno notizia: il 5 gennaio 2002 dovette saltare Lecce perché prenotò con grande anticipo il biglietto aereo di ritorno dalle Mauritius, dove trascorse le vacanze di Natale, e la Lega anticipò la partita inizialmente prevista per l'Epifania. C'è da dire che anche quel giorno i rossoneri vinsero (1-0, gol di José Mari): magari un altro successo potrà aiutare Galliani a guarire più in fretta.