Milan, Galliani: "Non ho ricevuto un euro di liquidazione"

Adriano Galliani smentisce le voci di una possibile buonuscita da 30 milioni di euro dopo aver lasciato il Milan dopo 30 anni in società: "Non c'è niente di vero - le parole al Sole 24 Ore -. Non ho preso un euro dopo il 14 aprile scorso. Il mio non era un incarico con un contratto classico ma nato in virtù del rapporto storico instauratosi con Silvio Berlusconi ben prima dell'ingresso nel club rossonero".