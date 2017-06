Milan, Galliani: "Mercato di gennaio? Al 99% resteremo così"

Dopo le dichiarazioni rilasciato a margine dell'assemblea della Lega Calcio, Adriano Galliani ha parlato nuovamente della situazione in cui naviga attualmente il Milan: "Cosa farò nel 2017? Non lo so. Vado avanti a fare l’amministratore delegato rossonero e, quando la proprietà del Milan non sarà più di Fininvest, me ne andrò e deciderò cosa fare. Quanto può andare avanti un club, con le decisioni da condividere con un’altra proprietà? E’ difficile fare coincidere le idee. Faremo un mercato a zero, bisogna vendere, prima di comprare, ma la situazione è complessa. Bisogna trovare un accordo con la società acquirente, poi con il giocatore e, infine, con i cinesi. Dopodiché, se arrivasse il sì dei cinesi, potrei comprare un giocatore, ma la trattativa sarebbe lunghissima. Rimarremo fermi, a gennaio, andremo avanti, al 99%, con i giocatori che abbiamo", le sue parole a Telelombardia .



L'ad rossonero torna anche sul rinvio del closing: "Tutti pensavamo si chiudesse entro il 13 dicembre, ma non drammatizziamo. Non c’è niente di male, è complesso, ma possiamo andare avanti così. Credo che come in ogni società l'azionista abbia il dovere di nominare i propri amministrazioni. Berlusconi mi ha fatto gestire questa società. Chi compra decide gli amministratori". Non manca l'analisi sulla finale di Supercoppa: "Li abbiamo incontrati tre volte, abbiamo perso due partite e ne abbiamo vinta una, ma tra virgolette sarebbero potuti essere tre pareggi. Non ho visto così tante differenze sul piano del gioco tra Milan e Juventus. Spero che venerdì vada come in autunno piuttosto che come in primavera". In chiusura, Galliani svela un retroscena di mercato: "Se il mancato arrivo di Tevez è il mio più grande rimpianto? Assolutamente sì. Credo che Tevez abbia fatto da spartiacque tra il Milan e la Juventus. Sfortunatamente nel calcio non ci sono le controprove".