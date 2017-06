Milan, Galliani: "Locatelli mi ricorda Rivera"

Paragoni pesanti per Locatelli e Donnarumma, il secondo posto quasi a sorpresa e il futuro nella chiacchierata di Adriano Galliani a Tiki Taka. "Manuel mi ha ricordato Rivera quando segnò a 18 anni alla Juventus - le parole dell'ad rossonero. Non dico che è come lui ma gli auguro quella carriera. Ha avuto un gran salto di qualità nell'ultimo anno, era partito da un livello di efficienza fisica di 70 su 100 quando fu misurato per la prima volta da Milan Lab. Ora è al 91-92, ha un grande fisico e ottime motivazioni. Ma ci vuole molta calma ancora, è un bambino, seppur di talento".



Su Donnarumma: "Sarà l'erede di Buffon, ho capito sin dalla prima partita che era un predestinato. Io e Berlusconi abbiamo intuito che serviva puntare sui giovani perché i fatturati dei top club europei ora sono troppo distanti". "Speravo che il Milan potesse stare in alto in classifica - ha continuato Galliani - ma non immaginavo una posizione così importante. Per quanto mi riguarda non penso al closing, fino a quando non avverrà il mio sogno sarà solo il Milan".