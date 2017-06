Milan, Galliani esalta Bacca: "Mi ricorda Inzaghi"

Da partente quasi certo a capocannoniere e trascinatore del Milan. Carlos Bacca ha vissuto un'estate con le valigie in mano, ma ora si è preso il Milan a suon di gol: "Carlos per certi versi mi ricorda Inzaghi - lo esalta l'ad rossonero Adriano Galliani - anche se sono due attaccanti diversi. È un grande finalizzatore, ma non riesco a paragonarlo a nessuno dei nostri ex grandi centravanti. Forse, appunto, si avvicina di più a Inzaghi".

Un'investitura mica da ridere per il colombiano, che dovrà rispondere sul campo cercando di segnare anche al Sassuolo, bestia nera dei rossoneri negli ultimi anni: "In casa loro abbiamo sempre perso, a San Siro invece in campionato il bilancio è di una vittoria a testa e un pareggio. È la nostra bestia nera. Vediamo se domenica riusciamo a sfatare questo tabù" ha detto Galliani, che ha anche elogiato il lavoro di Montella ("Per il momento siamo soddisfatti") e sottolineato come secondo lui Locatelli e Montolivo possono convivere nel centrocampo rossonero.