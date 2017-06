Milan, Galliani: "Con le regole attuali il mercato di gennaio lo gestirò io"

Adriano Galliani è intervenuto ai microfoni di Premium Sport nel pre-partita di Milan-Crotone: "Dove guarderò il derby di Roma? In un ristorante. Speriamo di avere un umore ottimo, speriamo in una buona digestione. Per noi questo è un orario ostico, è la prima volta che quest’anno giochiamo alle 12.30 speriamo che i giocatori si siano svegliati bene. Il Crotone è una squadra in salute, è vero che ha lasciato dei punti in giro ma molte partite le ha perse immeritatamente negli ultimi minuti. Sarebbe bellissimo vincere oggi perché si aprirebbero scenari interessanti. Il mercato di gennaio? È molto semplice, con le regole attuali il mercato lo gestirò io ma le operazioni dovranno essere condivise anche dalla Sino Europe Sports".



L'ammistratore delegato rossonero spiega in maniera esaustiva l'ultimo punto: "Come in agosto noi faremo delle proposte che devono essere accettate dai potenziali acquirenti. Dobbiamo condividere tutte le scelte. Non c’è nessuna situazione di incertezza, è un dato di fatto. Se il closing venisse rimandato c’è la possibilità per questa proprietà di vincere un altro trofeo? Con la finale di Supercoppa sarà la 45esima volta in cui arriveremo primi o secondi. 28 primi e 16 secondi, speriamo che diventino 29 vittorie. Arrivare in finale è tanta roba, anche i secondi posti sono importanti e contano molto. A che Milan può assomigliare questo? Forse, citando i tre grandi nostri allenatori, dico quello di Capello. E Lapadula assomiglia a Boninsegna".