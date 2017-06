Milan, Galliani: "Caceres ha rifiutato l'offerta, Donnarumma sovraesposto"

Il mercato nella nuova vita di Adriano Galliani e dell'attuale Milan. "Siamo tutti bravi a prendere i giocatori più affermati, ma bisogna avere certe cifre. Avendo il vincolo del non dovere spendere niente a livello di acquisto e di salario, ho cercato di individuare quei giocatori che erano fortissimi e che magari non avevano mantenuto le promesse. Ocampos era il miglior under18 del mondo quando lo prese il Monaco e Deulofeu il miglior talento della cantera del Barcellona: secondo me chi è stato campione, o promessa, può tornare a esserlo".



L'a.d. spiega a Premium la nuova filosofia rossonera e poi rivela il motivo del rifiuto di Martin Caceres, vicino al Crystal Palace: "Confermo che non arriverà: abbiamo fatto un’offerta, il ragazzo ci ha pensato ma l’ha ritenuta insufficiente. Ha superato le visite mediche, ma non abbiamo raggiunto un accordo economico: gli auguro il meglio in un’altra squadra. Perché lui e non un terzino sinistro di ruolo? Svincolati non è che ce ne siano mille, pronti per il Milan: io pensavo che Martin potesse tornarci utile perché pronto a giocare a destra, a sinistra e in mezzo. A questo punto dovremo aspettare i rientri degli acciaccati, ma non è che non abbiamo i terzini. È un momento di sfortuna. A questo punto, non arrivato Caceres, non arriverà nessun altro". Ultima battuta su Donnarumma: "È sovraesposto: è un ragazzo minorenne con più di 50 partite nel Milan, ma sta facendo benissimo. Può capitare che faccia qualche errore, ma è un talento infinito".