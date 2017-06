Milan, Galliani: "Bacca vale come Higuain e Icardi. Con Montella c'è un'idea di calcio precisa"

Adriano Galliani non può che essere felice per il 2-0 rifilato dal Milan alla Lazio grazie alle reti di Bacca e Niang. Il colombiano viene esaltato dall'amministratore delegato rossonero a Milan Tv: "Vale come Higuain e Icardi". Elogi anche per Montella: "E' un allenatore che cerca di dare un gioco alla propria squadra, si è visto stasera e e questa cosa piace al Presidente Berlusconi, al sottoscritto e ai tifosi. Bisogna continuare così".



Parole positive non mancano neppure nei confronti di altri singoli: "Calabria ha fatto molto bene. Abbiamo molti giovani italiani, tutti molto validi. Ci sono tante cose positive. Suso e Niang? Suso è arrivato a parametro zero, Niang è costato due milioni: lui ha molta forza fisica e grande qualità". Quindi un 'confronto' con un giocatore non molto amato da alcuni tifosi milanisti: "Io e Montolivo ci prendiamo in giro su chi sia il più contestato (ride, ndr). Il capitano soffre le critiche che spesso sono ingenerose. Sa giocare sia da play basso che da interno di centrocampo".



Il Milan ha mantenuto la porta inviolata per due partite consecutive e Galliani ne sottolinea l'importanza: "E' una cosa fondamentale. Tutti gli anni da sempre vincono o arrivano ai primi posti le squadre che subiscono meno gol. Oltre a questo fa molto piacere il fatto di avere un attacco prolifico".