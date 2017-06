Milan, Galliani: "Abbiamo dimostrato che in gara secca la Juve si può battere"

Grazie alla vittoria contro il Torino, il Milan si è qualificato ai quarti di finale di Coppa Italia dove affronterà la Juventus allo Stadium. Sarà il terzo confronto in questa stagione e i due precedenti hanno sorriso ai rossoneri. Per questo Adriano Galliani si mostra abbastanza fiducioso: "Nelle competizioni lunghe al momento la Juve è nettamente la più forte, negli scontri diretti abbiamo dimostrato che si può battere, anche l'anno scorso quando perdemmo in campionato avevamo avuto delle opportunità per fare risultato".



A dispetto dei pronostici anche in campionato il Diavolo viaggia a ritmi molto alti: "Non potevo immaginare che il Milan facesse così bene in questa stagione ma avevo grandi speranze, perché la politica adottata dal Presidente Berlusconi e dal sottoscritto sapevamo potesse darci delle soddisfazioni. Non potevamo competere a livello di costi con squadre come il Real Madrid del mio amico Perez. Il calcio italiano - spiega l'ad a Tele Radio Stereo - ha bisogno di trovare altre strade. Il presidente del Real Madrid mi ha inviato un volume con tutti i conti del club, mi è venuto il mal di testa a leggerlo”.



Il Milan, viste le distanze economiche, ha deciso dunque di affidarsi ai giovani: "Ci abbiamo creduto molto. Non abbiamo solo Donnarumma, Locatelli e Romagnoli. Ce ne sono altri che stiamo crescendo. Questa è la nostra politica che anche altre squadre della Serie A stanno portando avanti”. I giovani ma anche Montella alla base della fin qui positiva stagione: "Lo abbiamo corteggiato a lungo. Aveva una clausola, ma abbiamo deciso di puntare su di lui con decisione. Ha stabilito un clima ideale per lavorare, sopratutto per i giovani. Siamo contenti di aver fatto questa scelta, ora questa squadra ha un’identità”.



Dal campo alla società con il closing previsto a febbraio: "Il Milan continuerà ad esistere anche senza di me. Due settimane fa è venuto a trovarci Altafini, simbolo di un Milan vincente ma del passato. Io ero bambino e andai a vedere quella partita a Chiasso, dato che la trasmetteva solo la televisione svizzera. Questo club continuerà a vincere anche quando il sottoscritto non sarà più un dirigente”