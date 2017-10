Milan, Galli a Premium: "Bonucci rosso meritato, prestazioni non all'altezza"

Un grande ex difensore del Milan (e attuale responsabile del settore giovanile rossonero) come Filippo Galli ha parlato del momento di Leonardo Bonucci ospite nei nostri studi: "L’espulsione? Credo che sia molto dispiaciuto di quello che è accaduto e del fatto che salterà le partite con il Chievo e con la Juventus, dove sicuramente avrebbe voluto esserci".



Poi la difesa del capitano: "È una persona che vuole assumersi tante responsabilità e l’ha fatto. Le prestazioni non sono state all’altezza ma un giocatore va sempre supportato. Lui è conscio dell’errore commesso col Genoa ma dal punto di vista dell’impegno e dell’applicazione non gli si può dire nulla".



Sulla decisione di Giacomelli: "È un episodio che credo sia stato sanzionato giustamente. C’è stata questa gomitata, probabilmente lui ha fatto quel gesto anche inconsciamente, ha cercato di liberarsi dalla marcatura, ma poi l’arbitro potendosi avvalere della VAR ha potuto prendere questa decisione".



"Giustificato" invece il nervosismo di Montella: "Il VAR ha preso in considerazione per la prima volta un gesto violento e nessuno era abituato a questa cosa. Normale che Vincenzo abbia avuto una reazione particolare a fine gara, non possiamo andargli contro".



Un punto in quattro gare per il Milan? "Siamo indietro in termini di punti rispetto a quello che era prevedibile, anche vedendo i risultati di inizio stagione in Europa League. Ma è inutile piangerci addosso, non credo che la conferma di Montella sia dovuta alle tante gare ravvicinate, la società ha affermato di continuare con lui con grande fiducia. Questa squadra è cambiata tanto, necessita di tempo".