Milan, frattura di due vertebre lombari per Biglia: stagione finita

Nel Milan che si interroga dopo la sconfitta interna contro il Benevento c'è un problema in più: Lucas Biglia ha finito anzitempo la stagione. Il regista argentino aveva subito un brutto colpo alla schiena in un contrasto con Viola durante il match di San Siro tanto da dover essere sostituito da Gennaro Gattuso al 72' con Manuel Locatelli.



I primi esami effettuati a Milanello hanno rilevato una "frattura dei processi trasversi delle prime due vertebre lombari". Tempi di recupero ancora incerti, la società rossonera precisa che "nei prossimi giorni, completate tutte le valutazioni del caso, potrà essere formulata una prognosi dettagliata" ma l'argentino salterà le ultime quattro di campionato e la finale di Coppa Italia contro la Juventus prevista il prossimo 9 maggio.



Biglia proverà un difficile recupero in vista dei Mondiali, l'Argentina si è informata, anche se - a un mese dall'inizio del ritiro della nazionale - sembra quasi impossibile.