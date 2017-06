Milan, Franco Baresi fa 57 anni: "Auguri leggenda"

Le 719 partite in rossonero, la fascia di capitano rilevata da Rivera a 22 anni, la prima Coppa dei Campioni sollevata nel 1989 e i 12 trofei successivi conquistati tra il 1990 e il 1996, la maglia numero 6 ritirata perché apparterrà per sempre a chi l'ha indossata gloriosamente per 20 anni: c'è tutto nel video omaggio dedicato dal Milan a Franco Baresi, la storica bandiera rossonera che ha compiuto 57 anni.

