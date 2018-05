Milan-Fiorentina, fischi per Donnarumma e applausi per Astori

Pre-partita molto intenso a San Siro prima di Milan-Fiorentina. Alla lettura delle formazioni da parte dello speaker i tifosi rossoneri, che in curva hanno esposto uno striscione con la scritta "Grazie Gattuso, grazie ragazzi", hanno fischiato sonoramente Gigio Donnarumma, di fatto sancendo la rottura definitiva tra il portiere e i fan rossoneri dopo il grande rifiuto della maglia della settimana scorsa a Bergamo. Quella con i viola presumibilmente sarà l'ultima partita in rossonero del portiere classe 1999.

Da una parte i fischi, dall'altra gli applausi. Con un lungo e sentito applauso il pubblico di San Siro ha ricordato Davide Astori, il capitano viola è cresciuto nelle giovanili rossonere: "Davide Astori sempre nei nostri cuori, ciao Davide", ha detto lo speaker dello stadio, dove è presente fra gli altri anche il nuovo ct della Nazionale, Roberto Mancini, in tribuna assieme al team manager azzurro, Gabriele Oriali.

Fischi per Donnarumma, commozione per Astori, ringraziamenti per Gattuso e un messaggio di incoraggiamento alla società: "Serietà, trasparenza e programmazione, massima fiducia in Mirabelli e Fassone: Avanti Ac Milan", è il messaggio dedicato al direttore sportivo e all'amministratore delegato sullo striscione esposto a San Siro dagli ultrà rossoneri all'inizio della sfida contro la Fiorentina.