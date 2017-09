Milan-Fiorentina, botta e risposta per una battuta di Mirabelli

Durante la presentazione di Nikola Kalinic per il Milan, Massimiliano Mirabelli ha fatto una battuta all'attaccante croato dicendo: "Basta scherzare, metti la palla dove sai (intendendo di fare gol, ndr) altrimenti ti facciamo tornare là".



Una battuta che però la Fiorentina non ha preso bene, tanto da rilasciare un comunicato ufficiale: "La società esprime stupore e dissenso per il tono utilizzato dal Direttore Sportivo di AC Milan Massimiliano Mirabelli durante la presentazione del calciatore Nikola Kalinic. I termini utilizzati dal Dirigente rossonero, che parlando della possibilità di far tornare il calciatore croato alla Fiorentina, ha usato un denigratorio “là”, appaiono totalmente fuori luogo e decisamente evitabili. Ci terremmo a ricordare al DS Mirabelli che la Fiorentina è una società importante nella quale hanno giocato campioni che hanno fatto la storia del calcio e che questo Club rappresenta Firenze, una delle città più belle e conosciute al mondo e che pertanto merita e pretende, nel riferirsi ad esso oggi e in futuro, un rigoroso rispetto".



A stretto giro di posta è arrivato pure il comunicato del Milan a chiudere il caso, queste le parole di Mirabelli: "Provo da sempre grande stima e ammirazione per la Fiorentina, la sua proprietà, i suoi manager, i suoi tifosi. Se qualcuno ha percepito nelle mie parole una mancanza di rispetto, me ne scuso. Credo fosse evidente, per il tono, la mia espressione, lo stesso linguaggio del corpo, che quanto detto non voleva che essere una battuta colloquiale, certo non un contenuto dal tono denigratorio".