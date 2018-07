Milan, Fassone verso l'addio: Gazidis o Gandini nuovo ad

La giornata del Milan regala un ulteriore colpo di scena: dopo la decisione del Tas di riammettere il club in Europa League, l'amichevole vinta contro il Novara e le parole di Gattuso che sembrano aprire a una partenza di Bonucci, possibile ribaltone anche in società. Come riferito dal nostro Carlo Pellegatti, in queste ore si starebbe definendo l'addio di Marco Fassone come amministratore delegato: la decisione potrebbe essere ratificata nell'assemblea degli azionisti (a cui seguirà il consiglio di amministrazione) di sabato mattina. Il posto di Fassone verrebbe preso da Ivan Gazidis o Umberto Gandini.



Anche Massimiliano Mirabelli aspetta novità: rischioso cambiare direttore sportivo a metà sessione del calciomercato estivo ma pure il suo destino sembra segnato. A stretto giro di posta o a fine agosto arriverebbe Leonardo, che già nei primi anni al Psg gestì il mercato dei francesi.



Infine, un'altra anticipazione sempre da Pellegatti: quattro nomi che comporranno il nuovo CdA. Paolo Scaroni sarà il presidente, poi presenti Marco Patuano, Giorgio Furlani, Franck Tuil e probabilmente Massimo Ferrari.