Milan, Fassone tre ore davanti all'Uefa: fiducia sul Voluntary Agreement

E' durata circa tre ore la discussione della richiesta di Voluntary Agreement del Milan davanti al Financial Body della Uefa a Nyon, in Svizzera. Al termine dell'incontro la commissione, guidata dall'ex primo ministro belga Yves Leterme, si è riservata di prendere una decisione che potrebbe arrivare a giorni, certamente entro Natale.



Secondo quanto filtra, sul fronte rossonero emerge moderata fiducia sull'esito della richiesta, anche per via del clima di trasparenza e del livello di approfondimento con cui si è svolto il confronto, definito molto intenso, fra i sette commissari e l'ad Marco Fassone, che ha ripercorso il business plan quadriennale del club, già inviato una settimana fa al Financial Body.



In caso di giudizio positivo, sarebbe un inedito. Nessun club ha mai percorso la strada di questo patto che deroga al Fair Play Finanziario per i conti in profondo rosso dell'ultimo triennio a fronte di un business plan quadriennale di rientro. Il Milan ha tentato in primavera, dopo il closing, ma il 9 giugno ha ritirato una iniziale richiesta di voluntary agreement presentandone allo stesso tempo una nuova, come consentito dal regolamento del fair play finanziario in caso di cambio di proprietà. Evidentemente i dati forniti all'epoca non erano sufficienti.



Questa volta nel dossier di 150 pagine inviato una settimana fa alla Uefa e ripercorso durante l'udienza pomeridiana da Fassone, il business plan fino al 2021 è basato su ipotesi più prudenti, con otto diversi scenari di ricavi previsti dal Milan. Sarebbero stati illustrata nel dettaglio la catena di comando, gli asset del club e tutte le attività, incluse quelle in Cina (sono previsti ricavi per 30-40 milioni di euro nel 2018 e almeno due volte e mezza superiori a fine piano), e soprattutto per quest'ultimo aspetto con Fassone c'erano l'executive director, David Han Li, e l'ad della neonata Milan China, Marcus Kan.



LE TRE IPOTESI

Anche per il carattere inedito del caso, è difficile fare previsioni. Sono tre gli epiloghi possibili: l'accettazione del Voluntary Agreement; la bocciatura del piano e quindi l'avvio dell'iter per il Settlement Agreement, che si concluderebbe con un ventaglio di possibili sanzioni, come successo a Inter e Roma con 20 e 30 milioni di euro; infine la concessione del Voluntary Agreement, vincolata a una serie di 'covenant', clausole sul mancato raggiungimento degli obiettivi finanziari prospettati, che scattando farebbero finire il Milan direttamente sul binario del Settlement Agreement con sanzioni più pesanti. A quanto pare, quest'ultima soluzione non farebbe disperare i dirigenti del Milan, convinti di poter rispettare i vincoli.