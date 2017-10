Milan, Fassone: "Senza Champions, via uno-due top player"

Marco Fassone non si tira indietro e, in un'intervista a La Stampa, spiega la posizione del club in questo momento di difficoltà del Milan: "Nessuno pensava non ci sarebbero state difficoltà dopo un tale rinnovamento ma ci aspettavamo 5-6 punti in più: volevamo stare vicino alle prime all'andata per poi dare l'assalto al posto Champions nel finale di campionato. C'è tempo per recuperare ma non possiamo più sbagliare".



Inevitabile parlare di Montella: "Ha tutta la nostra fiducia, l'abbiamo scelto noi. Manca la scintilla, il gol che faccia invertire la rotta. È a tempo ma perché lo siamo tutti, io compreso. Non c'è da recuperare un rapporto con Mirabelli semplicemente perché non si è rotto nulla". L'ad rossonero parla anche di Bonucci: "Leo è nato per avere responsabilità, non sta rendendo per il suo valore ma paga la situazione generale della squadra".



Se però la Champions non arrivasse? "È fondamentale per il nostro progetto ma non bloccherebbe i piano. Troveremmo il sistema di equilibrare la mancata entrata degli introiti con la cessione di uno-due top player. La proprietà quest'anno ha fatto un aumento di capitale di 49 milioni di euro e non sono soldi prestati all'AC Milan. L'obiettivo è triennale, ci sono quattro gambe a sorreggere il club: i diritti tv, i ricavi dello stadio, il merchandising e il lavoro sul territorio cinese".



Chiusura sull'era Berlusconi: "Impossibile ignorare un periodo di 30 anni e nessuno vuole farlo anche se i nostri modi di gestire la società sono diversi. Ogni tanto mi chiama, le sue critiche sono importanti anche se non sempre condivisibili".