Milan, Fassone: "Senza Champions nessuna tragedia"

Lo scorso 13 aprile 2017 il closing del Milan divenne ufficiale: Fininvest finalizzava la cessione della società alla Rossoneri Sport Investment Lux di Li Yonghong dando fine alla vincente era di Silvio Berlusconi. Un anno dopo, intervista esclusiva di Premium Sport a Marco Fassone, l'uomo che ha guidato il club ad un nuovo inizio: "È stato l'anno del dragone, il tempo mi sembra volato - esordisce l'ad milanista -. La proprietà ha dato un'impronta significativa, nel contempo lasciandomi grande libertà di movimento: ci ha dato supporto economico, consigli e suggerimenti ma abbracciando l'italianità del management. Sin dal mio primo contatto con il gruppo cinese, il primo agosto, percepii fiducia e stima".



Fassone ricorda così quel 13 aprile: "Nei giorni precedenti ho sofferto per quel regime di incertezza che si viveva per le difficoltà ad arrivare al closing. Quando l'ultimo euro della nuova proprietà fu versato ci fu soddisfazione, per me fu una giornata di gioia quasi infantile". Questo il bilancio sin qui secondo il dirigente: "Il Milan ha un assetto che ci lascia sereni per il futuro. Sportivamente la rosa è giovane, italiana e di valore e nel corso degli anni verrà integrata. Il rinnovo di Gattuso, poi, è la ciliegina sulla torta. Parlando fuori dal campo, abbiamo fatto tantissime cose anche se meno visibili e tra 3-4 anni avremo un altro stadio per aumentare i ricavi, o uno tutto nostro completamente nuovo o un San Siro rivisitato con l'Inter".



Il progetto del gruppo cinese è chiaro: "Sin dal primo giorno ha detto di voler investire pesantemente in una squadra che in Cina è un'icona, tanti over 35 hanno seguito le imprese del Milan di Berlusconi e hanno fame di rossonero. Tra 2-3 anni, quando i tempi saranno maturi, vorrebbe anche quotare il club in Borsa: vuole rimanere lui il proprietario e continuare questo ambizioso progetto".



Così l'ad su Li Yonghong: "Un uomo di poche parole e tanta concretezza: parla poco ma efficacemente. Sicuramente è diverso dai presidenti a cui siamo abituati ma ogni chiacchierata con lui è stata incisiva, come quella di qualche settimana fa quando mi chiese come mai non procedevo al rinnovo di Gennaro Gattuso". Si passa quindi all'allenatore del Milan: "Quando si fa firmare un contratto di tre anni ad un tecnico così giovane, la speranza è quella che apra un ciclo stile quelli di Ferguson e Wenger. Per adesso mi accontenterei se i prossimi tre anni fossero di rinascita".



Dal presente si passa al futuro: "Senza Champions League non sarebbe una catastrofe: se in queste ultime giornate non faremo l'impresa, andrà comunque bene. Magari si investirà di meno ma tutti i piani presentati all'Uefa e agli investitori sono stati fatti senza Champions quindi i tifosi siano sereni. Ovviamente la prossima estate sarà una campagna acquisti con un saldo diverso ma soprattutto per i paletti della Uefa, non per una scelta della proprietà: difficile immaginare l'arrivo di giocatori dai costi altissimi".