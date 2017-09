Milan, Fassone: "Senza Champions dovremo vendere un top player"

L'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, ha rilasciato un’interessante intervista all’Observer, poi ripresa anche dal ‘Guardian’, dove ha parlato a 360 gradi del suo ingresso nella società, della situazione del club di Via Aldo Rossi e degli obiettivi per le prossime stagioni. “Sono entrato nel progetto con qualche dubbio all’inizio perché volevo capire esattamente quale fosse la visione dei cinesi e perché volevano investire così tanto - ha svelato Fassone - E’ stato importante per me, come europeo, capire la visione che gli imprenditori cinesi possono avere dietro un loro sogno".

"Quando parte una nuova attività - continua l'ad rossonero - ci sono un paio di anni dove si va in perdita. Quest’anno e l’anno prossimo abbiamo previsto delle perdite per il club e Mr. Li se ne prenderà cura. Ha fatto aumenti di capitale e metterà soldi nella società. Non dimenticatevi che questo è l’investimento più costoso in Europa dopo il passaggio di proprietà del Manchester United. Loro sperano in due o massimo tre anni di far valere il club il doppio di quanto l’hanno pagato”.

"L’obiettivo che i nostri proprietari ci hanno dato e quello di tornare ad essere protagonisti in Champions League. Sanno che, tanto sportivamente quanto economicamente, questo cambia la vita di un club, specialmente in Italia perché i ricavi sono realmente impressionanti. Siamo fortunati perché questa è la prima stagione dove l’Italia avrà quattro club quindi l’obiettivo è difficile, ma non impossibile”.

"Stiamo già lavorando per rimborsare il prestito ad Elliott e lo faremo molto presto, possibilmente all’inizio del 2018 - prosegue Fassone - Il tasso di interesse che il Milan sta pagando sui 120 milioni è alto, ovviamente, ma non terribile. Per i cinesi, vedere interessi sui prestiti in doppia cifra, è una cosa completamente normale. Nella peggiore delle ipotesi, e lo dico perché molti tifosi ed investitori me lo chiedono di continuo, vorrebbe dire che ad ottobre 2018 il proprietario del Milan diventerebbe Elliott”.

"Questo è lo scenario peggiore - precisa subito Fassone -, il futuro del club non è avvolto nella nebbia. Al 99% andremo avanti con Yonghong Li e speriamo che il nostro progetto abbia successo. Nel caso peggiore, state tranquilli, perché Elliott non è un ‘desperado’, ma uno dei fondi di investimento più grandi al mondo, che potrebbe tenere il club o rivenderlo. Avrebbero pagato appena 300 milioni, un prezzo bassissimo, e potrebbero fare un affare, il che è il loro lavoro”.

La chiusura sul faraonico mercato estivo e sul Fair Play Finanziario: "Come potete immaginare, ho un piano A e un piano B. Ho presentato alla UEFA un piano più ‘conservativo’, che mostra i progressi anche se il club resterà fuori dalla Champions League per la prossima stagione. In quel caso, il mio investimento nel mercato non potrà essere elevato, e dovremmo considerare l’ipotesi di vendere uno dei nostri top player. Io e gli investitori vogliamo arrivare in Champions League, ma dobbiamo essere preparati nel caso non succeda. Questa non è una proprietà che è arrivata soltanto per speculare sul Milan, come è accaduto per altre società in Italia... Questa proprietà vuole fare di nuovo grande il club e sta investendo i propri soldi”.