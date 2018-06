Milan, Fassone: "Prendiamo spunto dalla Juve. Nuovo stadio possibile nel 2022"

Alla presentazione del libro di Marco Belllinazzo ("La fine del calcio italiano") Marco Fassone sintentizza così il ritardo delle milanesi rispetto alla Juve. "Milan e Inter sono state per anni le espressioni di due famiglie a loro molto legate. Per non parlare della Juventus. Quel modello "familistico" non esiste più, i club milanesi e la Roma hanno scelto proprietà internazionali. Il cambiamento di modelli di gestione richiede tempo" sottolinea l'ad rossonero.



"Siamo indietro rispetto alla Juventus - aggiunge Fassone - colmare il divario non sarà facile. Dobbiamo prendere spunto da loro e integrarlo nel sistema calcio, non solo nell'ottica del singolo club. I 7 scudetti di fila sono un grande risultato per la Juventus, meno per la competitività del calcio italiano" .



Uno dei punti di forza dei Campioni d'Italia è sicuramente lo stadio di proprietà: "Il fatto che Milan e Inter debbano lavorare insieme è palese. È un momento positivo per la città di Milano e può avere due impianti. L’Inter probabilmente ha una visione più chiara della nostra. San Siro è San Siro, chi lo lascia deve essere sicuro di andare verso un’esperienza ancora migliore. Se siamo bravi a seguire i dettati della nuova legge dai 12 ai 18 mesi può costruire e nel 2022-2023 potremmo avere uno stadio nuovo o rinnovato per i nostri tifosi".