Milan, Fassone ospite di Adidas a Shanghai

Prosegue il viaggio di Marco Fassone, arrivato ieri in Cina. Secondo quanto risulta a Premium Sport, l'a.d. in pectore del nuovo Milan è stato invitato come ospite nella sede di Shanghai del quartier generale dell'Adidas, main sponsor dei rossoneri. Insieme a lui, presente anche Han Li, direttore esecutivo di Sino Europe Sport, la società destinata ad acquisire il club italiano. Il progetto della nuova proprietà continua dunque a essere portato avanti. Dopo la tappa all'Adidas, Fassone passerà alla prossima meta del suo itinerario sempre in cerca di sponsor, che gli possano garantire investimenti già a partire dal mercato di gennaio.