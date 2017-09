Milan, Fassone: "Non mi spiego le dimensioni del ko contro la Lazio"

Dopo Vincenzo Montella, anche Marco Fassone è tornato a parlare della pesante sconfitta contro la Lazio: "Mi è spiaciuto vedere che le critiche si sono concentrate più su Bonucci che su altri, la prestazione negativa è stata di tutta la squadra. Leo è il nostro capitano, il nostro leader e infatti dopo la partita ci ha messo la faccia in tv".



L'ad del Milan ha concluso la difesa del capitano: "Ha tutto il nostro apprezzamento e la nostra stima, la partita con la Lazio non intacca neanche lo 0% della fiducia che abbiamo in lui" le parole al forum del Corriere dello Sport.



Sul ko contro i biancocelesti: "Sorpresi dalla dimensione e dalla proporzione con cui è maturata, Montella e Mirabelli si daranno una spiegazione. Gli obiettivi non cambiano: riteniamo di avere le carte in regola per competere per uno die primi 4 posti e vogliamo fare una buona Europa League".