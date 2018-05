Milan, Fassone: "L'Uefa? Per noi un danno d'immagine"

Marco Fassone non ci sta: "Il comunicato dell'Uefa mi ha generato sorpresa e molta amarezza". L'a.d. del Milan commenta così la decisione di negare il settlement agreement al club e il conseguente rinvio a giudizio per i rossoneri che per le violazioni dei fair play finanziario rischiano sanzioni pesanti che potrebbero persino comportare l'esclusione dalle coppe europee.



"Mi attendevo che l'Uefa ci offrisse un settlement agreement - ha spiegato Fassone in Lega - Da quando esiste il financial fair play, è sempre stato offerto a tutti i club in situazioni analoghe. C'è un solo caso di una società russa, non di primissimo livello, che fu rimandata".



"La storia la sapete: siamo andati la prima volta all'Uefa 15 giorni dopo il closing in condizioni premature per presentare dei piani, poi a novembre abbiamo chiesto il voluntary agreement, ma ci è stato detto di no, perché l'Uefa pretendeva una garanzia bancaria di 165 milioni da parte della holding, infine siamo arrivati al settlement agreement, e ci è stato detto ancora no, perché mi pare che la Uefa dica che il rifinanziamento del debito getta delle nubi per il periodo dopo ottobre 2018".



"È un'ipotesi assolutamente prventiva, che non tiene assolutamente conto di quanto noi abbiamo proposto e del fatto che Elliott ha garantito una continuità dell'azienda anche nel peggiore dei casi. Non tiene conto neppure della storia di quest'anno, con continui adempimenti da parte della proprietà e continui adempimenti di capitale, cosa che non gettano nessun dubbio sulla solvibilità".



"I piani e i dossier li abbiamo presentati, quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Ci sono dei dubbi che riguardano altri aspetti, ora parte il lavoro di analisi del depositivo da parte dei nostri legali, perché il rinvio a giudizio alla camera arbitrale rappresenta un danno importante all'immagine che valuteremo. Confidiamo nella camera arbitrale: da parte nostra c'è sempre stata l'assoluta disponibilità a ricevere le sanzioni che hanno subito tutti gli altri club nella nostra stessa situazione. Questa decisione ci getta nell'amarezza perché stiamo gestendo la società in modo assolutamente sano".