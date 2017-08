Milan, Fassone: "Kalinic? Trattativa avanzata con la Fiorentina"

Il Milan è ancora sbronzo dopo i 6 gol in Europa League. Ma i tifosi aspettano gli ultimi colpi. Ecco lo scenario prospettato dall'a.d. Marco Fassone.



"La trattativa con la Fiorentina per Kalinic è in fase avanzata. Sono lavori in corso dopo una trattativa lunga. Ma in generale se ci sarà un'occasione saremo in grado di coglierla, altrimenti siamo già competitivi''.



"Niang? Mirabelli ha incontrato Raiola e sta portando avanti discorsi anche in uscita ma non fatevi fuorviare dalle esclusioni della gara con lo Shkendija''.



''Il discorso per l'Europa League è molto ben avviato. Sono molto contento per la presenza di 40mila spettatori a San Siro. La voglia di Milan ci fa ben sperare, è la prima parte del lavoro di semina che abbiamo fatto''.