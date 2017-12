Milan, Fassone: "Investimento da un miliardo, i cinesi non andranno via"

Il ritardo in classifica, le preoccupazioni per la decisione dell'Uefa: Marco Fassone, a.d. del Milan, torna a fare il punto della situazione e disegna uno scenario completo, con tutte le possibili ripercussioni.



"Mi aspetto che dicembre sia un mese complicato - ha detto a RadioRai -. I cambi di allenatore non producono risultati a breve scadenza. A fine campionato sapremo se è stata fatta la scelta giusta. Siamo preoccupati dall'attuale ritardo in classifica, pensavamo di arrivare oltre i 70 punti, che ci avrebbero permesso di arrivare in Champions, ma davanti vanno forte".



"La squadra ha un bellissimo rapporto con Gattuso. Gli acquisti dell'estate? Li rifarei tutti, ciò non toglie che pensiamo di avere commesso almeno un paio di errori. L'Europa League interessa moltissimo al Milan, per una serie di motivi. Per Bonucci l'espulsione e la squalifica sono stati un toccasana morale: è un top player, sta bene ed è di nuovo in forma. È tornato a essere leader".



"La situazione con l'Uefa? Stiamo facendo un tentativo per arrivare al patteggiamento volontario, anche per saldare le violazioni degli anni precedenti. Il nostro sarebbe il primo 'voluntary agreement' della storia, ma è difficile rispettare i parametri dell'Uefa, perché un paio di richieste che ci sono state fatte sono impossibili da soddisfare. Se il verdetto è basato sull'impossibilità di soddisfare queste richieste sarebbe inquietante".



"Cosa succede nel caso in cui le nostre garanzie non fossero accettate? L'Uefa prende atto che negli anni scorsi non sono stati soddisfatti i parametri e a quel punto si andrebbe incontro a restrizioni fino all'esclusione dalle coppe. Se il Milan non dovesse beneficiare di ricavi e fatturati degli anni a seguire, come quelli per la qualificazione in Champions, saremmo costretti a rivedere i parametri di mercato".



"La società ha un debito di 120 milioni, relativamente basso, lo possiamo restituire entro ottobre dell'anno prossimo. Poi, gli scenari saranno più tranquilli. Non credo che i cinesi abbiano intenzione di lasciare il Milan. Anche perché hanno fatto un investimento mostruoso, di oltre un miliardo".