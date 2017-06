Milan, Fassone in Cina a caccia di sponsor: prima visita alla Cscec

È ufficialmente iniziato il viaggio di Marco Fassone, a.d. in pectore del nuovo Milan, in Cina. Come riportano dai media cinesi, il futuro dirigente rossonero è stato in visita a Pechino, nella sede della "China State Construction Engineering Corporation" (CSCEC), azienda statale leader nello sviluppo e nelle costruzioni edilizie, con l'obiettivo di cercare nuovi sponsor e altri soldi da investire nel mercato di gennaio. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, una parte dei 100 milioni già versati dai cinesi entrerà nelle casse di Finivest, che in questi mesi ha anticipato i soldi per le spese del club, mentre un'altra parte andrà a coprire i costi di gestione per la stagione in corso. A Fassone i dirigenti cinesi hanno mostrato un nuovo centro sportivo, comprensivo di stadio, che sarà completato nella capitale cinese nel 2018. E proprio la costruzione di un nuovo stadio è sempre stata in cima alla lista dei desideri degli investitori orientali nel calcio italiano.