Milan, Fassone: "Gattuso non è un tappabuchi"

Prima dell'inizio della presentazione di Rino Gattuso, ha preso la parola l'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, che ha voluto toccare in particolare tre punti:

MONTELLA - "È evidente che il cielo non è tanto sereno sul Milan e su Milanello, la stagione è nata male e non è andata bene fino ad adesso. Per questo con molta amarezza e dopo aver parlato con Han Li e la proprietà cinese abbiamo preso questa decisione, che è stata molto sofferta soprattutto per il rapporto che si era creato tra noi e Montella, che era ed è ancora stretto. Sembra passata un'era tra l'entusiasmo di agosto e oggi, ma a Vincenzo non posso che dire grazie per questo anno e mezzo di lavoro e per aver riportato un trofeo nella nostra bacheca. Non voglio parlare di errori, se ci sono stati li abbiamo fatti tutti, nessuna polemica. È un capitolo che si chiude, abbiamo perso una chance ma ora si volta pagina".

MIRABELLI - "Mirabelli ha la totale fiducia mia, l'ho scelto io è stata la mia prima scelta, e della proprietà per tutto quello che è stato fatto fino ad oggi. Sicuramente ha delle responsabilità tecniche grandissime e importantissime, tra cui quella di scegliere l'allenatore. Ho detto anche recentemente che non abbiamo intenzione di intervenire sul mercato perché siamo convinti che questa squadra abbia qualità, opzioni importanti e la possibilità di raggiungere i risultati che vogliamo. Sappiamo cosa c'è che non ha funzionato, stiamo intervenendo e siamo sicuri che le cosa da risolvere col tempo saranno risolte".

GATTUSO - "Il presidente mi ha incaricato di abbracciare Rino e fargli l'in bocca al lupo. Non è una scelta fatta per tappare un buco, ma perché è la scelta giusta da fare in questo momento. Per Gattuso parla la storia, conosce questo club, queste stanze e questo spogliatoio meglio di chiunque altro, è già qui e in questi mesi di lavoro ha fatto risultati che consideriamo ottimi. È una scelta voluta, non un paracadute o un tappabuchi, mi è piaciuto tantissimo il suo approccio: ha accettato con grande entusiasmo e umiltà, senza pretendere nulla. Per questo ribadisco che è una scelta fortemente voluta, è un capitolo nuovo cui guardiamo con rinnovato ottimismo: alla fine della stagione faremo tutti insieme i conti e tireremo le somme, mancano 24 partite e 72 punti".