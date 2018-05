Milan, Fassone: "Faremo acquisti, budget ridotto senza Europa"

Marco Fassone rassicura tutti al termine del Cda del Milan, o almeno prova a farlo, a modo suo. Le dichiarazioni che stanno più a cuore ai tifosi riguardano naturalmente il mercato in entrata e la possibile esclusione dall'Europa League.



"La sentenza Uefa non sarà così determinante per il mercato, ma se, nello scenario peggiore, il Milan dovesse essere escluso dalle coppe, il budget per gli acquisti sarà ridotto. Senza coppe ci sarebbe sicuramente un decremento del fatturato di cui dovrei tenere conto per le spese di questa estate. Il fatto che non ci sarà attività in entrata o in uscita sul mercato nei prossimi 10/15 giorni non è però collegata alla sentenza Uefa. Smantellare la rosa? Abbiamo rassicurato allenatore e squadra, la maturità del gruppo è eccellente".



''Indipendentemente dalla partecipazione all'Europa League, alcuni acquisti arriveranno. Non pensiamo di portare a Milano ancora 10/11 nuovi giocatori, anche per ragioni tecniche. Ne arriveranno comunque due o tre che il direttore sportivo e l'allenatore ritengono necessari. Poi se li potrò pagare 20 milioni in più o 20 milioni in meno in funzione dell'eventuale ma non auspicabile esclusione dalle coppe, cercherò di far quadrare il bilancio. Questa tegola non influenzerà più di tanto''.



"La decisione della Uefa è articolata, legata prevalentemente allo scenario futuro della società, della potenziale insicurezza. La Uefa ha preferito non concederci il settlement agreement e rimandare le decisioni. Da parte della proprietà c'è delusione, dispiacere: è sempre stata presente, ci aspettavamo un settlement, questa decisione di non concederlo è dispiaciuta. Ora costruiremo una serie di argomentazioni di difesa e cerchiamo da oggi fino alla decisione, anche alla luce di quanto hanno scritto, di proporre argomenti nuovi che ci potranno aiutare a sostegno della nostra tesi davanti alla camera arbitrale".