Milan, Fassone e Mirabelli: "Spesi 230 milioni, gennaio è vicino..."

Lo hanno chiamato APACF show: è l'acronimo di "Adesso passiamo alle cose formali", vero tormentone dell'estate del Milan. Ad agosto, a dire il vero, Fassone è passato alle cose formali una sola volta, per annunciare Kalinic. Gli altri dieci colpi (undici, considerando anche il rinnov di Donnarumma) erano arrivati tutti prima, ma i rossoneri hanno voluto festeggiare comunque alle 23 del 31 agosto, deadline delle trattative. Ecco le principali dichiarazioni rilasciate dai due dirigenti.



MIRABELLI



"Sono abbastanza soddisfatto del mercato. Mi spiace solo che la gente in questi ultimi ci abbia chiesto il botto finale. Forse ci dobbiamo abituare a questa cosa: noi pensiamo di programmare le cose in tempo, non di arrivare all'ultima ora e pigliare quello che c'è. Quando si fa qualcosa alla fine vuol dire che non l'hai programmata in tempo, non credo negli effetti speciali del 31 agosto. Niente top player? Chi l'ha detto che Kalinic, Silva o Cutrone non possano esserlo? Non dimentichiamoci che abbiamo un ragazzino che sta segnando in ogni gara, mentre Nikola è di sicuro affidamento per il gioco di Montella".



"André Silva sarà uno dei più forti al mondo nei prossimi anni. Non gli mettiamo pressione, lo aspettiamo. Bonaventura sta benissimo, noi pensiamo di aver costruito una rosa numericamente a posto. Non siamo troppo corti a centrocampo o in altri reparti, per noi siamo giusti così per fare tre competizioni. Eventualmente, se ci manca qualcosa c'è un lunghissimo mese di gennaio e non ci tireremo indietro. Aubameyang? È un grandissimo giocatore. Aveva voglia di venire al Milan, ma alcuni matrimoni a volte non si riescono a fare. Leggo che ci mancano una mezzala e un'ala... Speriamo di aver sbagliato solo queste due cose. Pensiamo di aver fatto già tanto, perchè 11 colpi non sono facili. La voglia è quella di aprire un ciclo, speriamo che il campo dia le risposte che aspettiamo".

FASSONE

Se la parte tecnica è riservata a Mirabelli, l'ad Fassone snocciola i numeri di questa sessione di calciomercato: "Abbiamo investito più di 230 milioni di euro, li metteremo tutti a bilancio nel 2017-18, e ceduto per quasi 60 milioni di euro. Inoltre abbiamo contenuto le commissioni a 12 milioni, il monte ingaggi oscillerà tra i 110 e 120 milioni: abbiamo fatto tutto quel che volevamo". Il dirigente rossonero prova a tracciare un bilancio: "Abbiamo fatto al 90% quello che dovevamo, sia sotto il punto di vista tecnico che quello economico: giusto godersi le soddisfazioni di questo momento". Su Suso: "Inizierà la fase di rinnovo del contratto in scadenza 2019, non ci saranno problemi: rimarrà con noi". Infine, il saluto a Niang: "Non riuscivamo a far combaciare le valutazioni con il Torino ma poi abbiamo trovato la quadra, lo salutiamo con affetto. Pellegri e Salcedo? Non ci siamo riusciti, così come è sfumata un'operazione in uscita per 14 secondi (Vergara al Bari, n.d.r.)".