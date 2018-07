Milan, Fassone e Mirabelli in gran segreto a Londra: confronto con Elliott?

Anche questa sarà una settimana decisiva per il futuro del Milan: domani arriverà la memoria difensiva dell'Uefa in vista del confronto al Tas di giovedì, venerdì l'amichevole contro il Novara e sabato l'assemblea degli azionisti. Proprio quest'ultima occasione sarà utile per capire il nuovo organigramma della società sotto i dettami di Elliott, c'è chi pensa che le posizioni di Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli possano essere a rischio.



Ad e ds sono volati oggi a Londra, probabilmente un confronto diretto con Elliott, un viaggio che doveva rimanere segreto: secondo il nostro Carlo Pellegatti, spunta l'ipotesi di Fassone come nuovo direttore generale con Ivan Gazidis (attuale direttore esecutivo dell'Arsenal) nel ruolo di amministratore delegato. La riunione, in ogni caso, non presentava spunti di mercato perché fino al 21 luglio non si sapranno margini di manovra in tal senso.



Il Corriere della Sera, intanto, riporta un'altra voce: Fassone si sarebbe proposto come ad della Lega di Serie A visto che Marco Brunelli attualmente ricopre il ruolo pro tempore.