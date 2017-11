Milan, Fassone e Han Li in Commissione Uefa: c'è in ballo in futuro

Il primo incontro del Milan con la commissione Uefa è avvenuto il 20 maggio dopo circa un mese dall'insediamento della nuova proprietà. Marco Fassone ha chiesto una deroga di 6 mesi perché i piani fossero più ponderati e attendibili: obiettivo diventare il primo club europeo a sottoscrivere il voluntary agreement per derogare alla regola che impone un rosso aggregato di 30 milioni in tre stagioni.



Giovedì a Nyon l'amministratore delegato milanista, accompagnato da David Han Li che rappresenta la proprietà cinese e da Markus Kam (ad di Milan China), presenterà il piano a lungo termine con un piano che preveda il raggiungimento del pareggio di bilancio in 4 esercizi e deve dimostrare di avere le risorse finanziarie per il periodo coperto dall'accordo.



Marco Fassone è fiducioso sul raggiugimento dell'accordo, anche perché il suo piano di rientro prevede non solo la partecipazione alla Champions, ma eventualmente all'Europa League o nel peggiore dei casi, il mancato accesso alle coppe europee. Trovare l'accordo significherebbe per il club la possibilità di immettere altra liquidità, coprendo così il deficit con i conti in basso del periodo 2017-2018 non presi in considerazione.



Fosse bocciato il piano di Fassone, si passerebbe al settlement agreement, traduzione patteggiamento o transazione, con una minore possibilità di manovra da parte del club, con effetti a partire dalla stagione 2018-2019. È l'accordo attraverso il quale sono passati Roma e Inter: oltre alle sanzioni economiche previste anche in caso di raggiungimento del voluntary agreement se non fossero rispettati i paramentri di rientro (ma certamente in caso di settlement piu pesanti), con il rischio di una limitazione della rosa per le competizioni Uefa e ancora peggio addirittura l'esclusione dalla coppe come il Fenerbahce nel 2011, a vantaggio del Trabzonspor. Ipotesi negative che il Milan non vuole prendere nemmeno in considerazione.



Al di là di come andrà a Nyon, far partire bene lo sviluppo del mercato cinese è la più grande sfida di Fassone: la nuova società proprietaria del Milan è stata costituita solo tre settimane fa, a inizio ottobre, per le lentezze burocratiche cinesi comportando una serie di ritardi. Ma già oggi c'è la consapevolezza che il Milan valga più dei 740 milioni dell’acquisto, in virtù dell’accresciuto valore di tutti gli asset, rosa della squadra in testa.