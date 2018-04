Milan, Fassone dopo l'incontro con l'Uefa: "Auspichiamo sanzioni contenute"

Il Milan ha incontrato oggi a Nyon l'Uefa per discutere di settlement agreement dopo che a dicembre è stato bocciato il voluntary agreement proposto dai rossoneri. Come spiega il Corriere della Sera il club di via Aldo Rossi (con l'ad Marco Fassone, il direttore esecutivo Han Li e i responsabili finanziari Valentina Montanari e Alessandro Baj Badino), davanti all'organo di controllo guidato dall'ex primo ministro del Belgio Yves Leterne, ha presentato una situazione migliore dei conti rispetto a quanto previsto a novembre e un progetto triennale per 'raggiungere' i -30 milioni di deficit complessivi.



La società milanista ha predisposto un piano prudente dal punto di vista dei risultati sportivi (mancata qualificazione in Champions) e da quello economico, con una stima al ribasso dei ricavi commerciali dalla Cina. Inoltre Fassone, che farà il punto sul rifinanziamento del debito, porterà con sè una lettera nella quale il fondo Elliott garantisce il proprio supporto nel caso in cui il presidente Li Yonghong non dovesse rispettare gli impegni presi.



A fine maggio dovrebbero essere rese note le sanzioni da parte dell'Uefa: con ogni probabilità saranno una multa (una parte da pagare nell'immediato e un'altra qualora non venissero rispettati i paletti nei prossimi anni) e una limitazione della rosa nella lista per le coppe europee con un tetto al suo valore. In sostanza se il Milan inserisse un nuovo acquisto che vale 100 milioni, dovrebbe vendere un altro giocatore (o anche più di uno) dello stesso valore oppure scegliere di non impiegare il calciatore in questione in Europa.



Al termine dell'incontro Fassone ha dichiarato: "È presumibile che nella proposta di agreement ci saranno delle sanzioni. Auspichiamo che possano essere contenute e che la commissione tenga in considerazione che c’è stato un cambio di proprietà e che noi ce la stiamo mettendo tutta per essere rispettosi delle regole e che le ali non vengano troppo tarpate. È quasi inevitabile che qualche sanzione ci sarà".



"Abbiamo tre proposte sul tavolo per il rifinanziamento -aggiunge il dirigente a Sky -. Siamo alla ricerca della soluzione migliore per il Milan e per la holding. Non voglio più fare previsioni, però ci stiamo lavorando tanto e mi auguro di risolverla il prima possibile e di toglierla dal tavolo".



Sul mercato: "Escludiamo le potenziali sanzioni dell’Uefa. Parlo della parte mia, economica. Magari sarà il direttore a chiedermi di fare delle cessioni per esigenze di fare altri acquisti, io non sono obbligato a vendere nessuno. Probabilmente il desiderio del club è quello di fare 2-3 inserimenti per il prossimo anno a fronte di 2-3 cessioni. Non bisogna aspettarsi la campagna dello scorso anno, che è stato franco. Lo show è stato fatto. Adesso andremo a inserire due-tre tasselli, non credo ne servano di più, per migliorarci dove siamo migliorabili”.